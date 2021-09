Contentieux COFINA- SYFT Sénégal SARL/ Engagé dans une négociation: Le DG de Cofina Banque, en « incompétent » fuit ses responsabilités

Le directeur de COFINA et la banque poursuivis par la société SYFT SENEGAL SARL pour faux et usages de faux, abus de confiance, escroquerie, manipulation de compte, association de malfaiteurs etc, fait dans le dilatoire. Après avoir demandé une possible négociation avec le directeur de SYFT SENEGAL, en DG « incompétent et irresponsable », au lieu de faire une proposition digne d’un bon directeur gentleman agrément monsieur fuit ses responsabilités, tout en niant catégoriquement son implication et sa responsabilité dans cette arnaque de grande envergure.



Le contentieux, opposant Cofina Sénégal à la société Ceo Syft Sénégal Group.Sarl, dont le nébuleux prédomine, reste latent. Ce feuilleton judiciaire y afférant, risque de mettre à rude épreuve la confiance entre les banques et une certaine clientèle. Seulement, Cofina Senegal, poursuivie pour faux et usages de faux, abus de confiance, escroquerie, manipulation de compte, association de malfaiteurs ne joue pas un franc-jeu.



Après sa demande de renvoi, suite à l’audience tenue le 8/08/21 au tribunal régional de Dakar et reportée sur la demande de COFINA sous prétexte que les autres personnes visées ne sont plus à la banque, tout en demandant leur comparution, semble être un prétexte moribond.



Puisque, dans les négociations le Directeur général, Monsieur DIA avait mandaté son responsable contentieux Monsieur CISSE et son chef d’audit, monsieur NDIAYE pour faire l’état du compte de SYFT SENEGAL. Malgré les opérations sans motif constatés par les deux parties dans le compte de SYFT SENEGAL d’une valeur de plusieurs millions avec des retraits sans justification, des prêts fictifs sans contrats, des doubles emploi etc, Monsieur DIA continue toujours de vouloir protéger son image, tout en rejetant la faute sur les anciens de COFINA.



Dans son mode opératoire, l’actuel DG de Cofina fait comme si, SYFT SENEGAL avait confié son argent à ses derniers à savoir monsieur A. B. GUEYE ancien DG de COFINA, monsieur F. NDAO ex directeur d’exploitation, monsieur I. DOUMBIA ex responsable réseau et gestionnaire du compte de SYFT SENEGAL, monsieur M.DIAGNE ancien directeur d’exploitation, MONSIEUR P. O. FALL ex chef d’agence et monsieur D. DIEYE ancien responsable crédit, tous démissionnaires de la banque après avoir fait le sale coût à la société SYFT SENEGAL.



Tentative d’étouffer l’affaire au niveau de la justice



Ignorant qu’il y’a toujours des magistrats honnêtes et loyaux, monsieur DIA comme il s’agit de lui, tente par tous les moyens possibles de noyer le dossier de SYFT SENEGAL au niveau du tribunal.



D’après la société plaignante, pour l’actuel DG de Cofina, tous les moyens sont bon pour que l’affaire soit étouffée. Après avoir passer par les avocats de SYFT SNEGAL , certains d’entre eux très véreux ont malheureusement, coopérés en essayant de saboter le dossier depuis le début. Presque 3ans la procédure, le dossier était bloquée. Maintenant que l’affaire commence à prendre une autre tournure, la banque à travers son DG tente de corrompre toute personne qui intervient dans ce dossier.



Monsieur DIA ignore que la manipulation est tellement flagrante qu’il serait très difficile, voir même impossible, de passer par la corruption et des pratiques malsaines pour étouffer ce dossier.



Affaire à suivre... avec d’autres révélations de taille sur les pratiques peu orthodoxe que la COFINA utilise pour détruire les dignes travailleurs sénégalais, d’ailleurs depuis l’éclatement de l’affaire COFINA/SYFT SENEGAL une association des victimes de COFINA est en train d’être formée pour lutter contre les dérives de cette banque.





In extenso la Lettre d’offre de négociation



Monsieur le Directeur,



Je viens vous relancer officiellement à propos de votre offre négociation



En effet, suite à la citation directe que j'avais initié contre votre banque devant le Tribunal de Grande instance hors classe de DAKAR, monsieur DG cofina votre responsable contentieux et votre avocat, se sont rapprochés de moi après l’audience de renvoi du 08/09/2021, pour me demander de venir dans vos locaux pour négocier afin de trouver une solution à l’amiable, d'où d'ailleurs un échange de numéro moi et monsieur CISSE votre responsable contentieux.



A cet effet la date du jeudi /09/2021 a été retenue pour se rencontrer mais Monsieur Cissé n’avait pas honoré ce premier rendez-vous sous prétexte qu’il était en audience et finalement le vendredi 10/09/2021 à été encore retenu pour se voir à 15h au bureau de votre directeur d’audit Monsieur NDIAYE sis au BOURGUIBA en face impôt et domaine.



Après notre échange qui a duré près de 2 heures, Monsieur NDIAYE avait promis de prendre en charge personnellement notre dossier et qu’il allait nous revenir le lundi 13/09/2021,



Mais depuis lors il n'y a eu aucune avancée malgré les multiples relances de ma part les 14 et 15/09/21.



Depuis lors ils sont restés aphone

C’est pourquoi Monsieur le Directeur je vous saurai gré de bien vouloir prendre toutes les dispositions votre attention les faits pour me faire connaître votre proposition amiable que votre structure avait demandé.



Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire Monsieur le Directeur à ma considération distinguée

