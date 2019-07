Contentieux Oxfam - Elimane Kane: L'Inspection du Travail rejette la demande d'autorisation de licenciement de l'employé En contentieux avec l’Ong britannique Oxfam dans laquelle il travaillait depuis 2013, Elimane Kane, responsable du programme gouvernance dont le licenciement était en cours, a eu gain de cause. L'Inspection du Travail et de la Sécurité sociale, a rejeté lundi 15 juillet, la demande d'autorisation de son licenciement.



Elimane Kane dit être licencié pour avoir refusé de se conformer à des principes de Oxfam dont la promotion de l’homosexualité au Sénégal, alors que l’Ong soutient qu’il a commis une « faute lourde » dans la mesure où il n’a pas respecté l’intégrité et préservé la réputation d’Oxfam.



La semaine dernière, l’Inspection du Travail avait convoqué les deux parties en séance de confrontation, pour essayer de trouver une solution à l’amiable. Le verdict est tombé ce lundi, en faveur de Elimane Kane.













Pressafrik.com



