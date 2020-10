Contentieux Senelec-Akilee : Le bras de fer se poursuit au tribunal On est encore loin de l’épilogue du bras de fer judiciaire entre Senelec et Akilee Sa. L’affaire qui connaît des rebondissements de toutes sortes devait être appelée hier à la barre du tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar. Mais le dossier n’a pas été enrôlé.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Finalement, les conseils de Senelec et de Akilee Sa vont croiser le fer lundi prochain.Mais pour rester au Tribunal du Commerce de Dakar , « L’As » qui livre l’info, signale que le Directeur général de Akilee, Amadou Ly, n’est pas seulement en contentieux avec la Senelec. Il a décidé de poursuivre en justice la société Wattgo Sasadg/Tchcd.



Le Tribunal du Commerce de Dakar, en audience de répartition hier, a référé l’affaire à la 1ère chambre commerciale. La première audience pour tentative de conciliation est prévue pour le 21 octobre.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos