Contentieux avec Maack Petroleum Company : L'homme d'affaires Ibrahima Diagne lourdement condamné

Dans son délibéré, le juge Ibou Sarr a condamné Ibrahima Diagne à payer à la société Maack Petroleum Company SA la somme de 65 000 000 FCFA au titre de la créance principale et celle de 5 000 000 FCFA au titre des dommages intérêts pour résistance abusive.



Le juge a également validé l'hypothèque conservatoire inscrite au profit de la société Maack Petroleum Company SA portant sur le TF 9 244/R appartenant à la Nouvelle Société des Mines et des Travaux Publics, représentée par Ibrahima Diagne. L'hypothèque a été ainsi transformée en hypothèque définitive à hauteur de la somme de 65 000 000 FCFA.



L'homme d'affaires Ibrahima Diagne avait commis Mes Lô et Camara pour la défense de ses intérêts. Quant à la société Maack Petroleum Company, elle a été assistée par Me Tounkara et associés.