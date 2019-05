Contentieux avec TROPICASEM SA : La BICIS lourdement condamnée

Statuant publiquement, en référé et en premier ressort, le président Alioune Ndiaye a ordonné à la BICIS de procéder au virement de 54.000 euros, 332.426 euros et 91.170 euros respectivement à Ronan GORIN, à la société AFRICASEM et la société TECHNISEM, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard à compter la signification de la présente décision. Une sanction pécuniaire qui s'élève à 310 437 400 de nos francs.



Condamnée également aux dépens, la BICIS avait commis Me François Sarr pour la défense de ses intérêts. En face de lui, il y avait Me Moustapha Ndoye qui a assisté la société TROPICASEM SA, spécialisée dans la recherche et la production de semences maraîchères