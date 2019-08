Contentieux avec Tradex: Comptoir Commercial Serigne Touba débouté

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier et dernier ressort, en la forme et vu l’ordonnance de clôture n°450 du 25 juillet 2019 du juge de la mise en état, la première chambre du tribunal de Commerce de Dakar a déclaré l’action principale et la demande reconventionnelle, recevables.



Ainsi, elle a débouté la société CCST SUARL de toutes ses demandes, avant de la condamner à payer à la société TRADEX la somme de 12.371.645 FCFA à titre de reliquat, outre celle de 1.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts.



Condamnée également aux dépens la société d'import-export de denrées alimentaires, avait commis Me Abdou Aziz Djigo pour la défense de ses intérêts.

Quant à la société "Tradex", elle été assistée par Me Adama Ndiaye.