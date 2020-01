Contentieux avec la BICIS: Serigne Moustapha Sy et sa société, lourdement condamnés à payer 2.878.593.916 FCfa

L’affaire a failli se passer une inaperçue. Serigne Moustapha Sy à l’état-civil Mouhamadou Moustapha Sy et sa société Agromine Suarl, ont été lourdement condamnés devant la première Chambre du Tribunal de Commerce de Dakar. C’était le 15 janvier dernier, dans un contentieux qui les oppose à la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal ( Bicis).



En effet, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, le Tribunal a condamné le fils de Serigne Mansour Sy et Agromine Suarl à payer, la rondelette somme de 2.878.593.916 francs en principal.



Le juge Alioune Ndiaye qui présidait l’audience, a validé l’hypothèque conservatoire inscrite sur le TF 2373/R sis à Rufisque appartenant à Mouhamadou Moustapha Sy, caution solidaire à hauteur.