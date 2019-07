Contentieux avec la société CHINA RAILWAY SEVENTH GROUP: Cheikh Amar débouté

Rendant son délibéré dans cette affaire numéro 2526/2019, le président Alioune Ndiaye de la première chambre du tribunal de commerce de Dakar a ordonné à Papa Cheikh Amadou AMAR et à la société Touba Real Estate dite TRE, de procéder à la mainlevée de l’hypothèque grevant les villas bâties sur les lots 353 et 355 appartenant à la société China Railway Seventh group Sénégal, sous astreinte de 1.000.000FCFA par jour de retard.



Le juge a également mis les dépens à la charge des défendeurs.

La société CHINA RAINWAY SEVENTH GROUP avait commis Me Youssoupha Camara pour la défense de ses intérêts.