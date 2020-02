Contentieux l'opposant à l’ADS, la compagnie TunisAir condamnée

La Première chambre du tribunal de commerce de Dakar a vidé ce mercredi 5 février le contentieux qui oppose l’Agence des aéroports du Sénégal à Tunis Air. Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier et en dernier ressort, le Tribunal a condamné la Compagnie aérienne Tunisienne à payer l’ADS la somme de 21 218 243 FCFA en principal et celle de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le juge Alioune Ndiaye qui procédait l’audience a, cependant déclaré la demande tendant à l’exécution provisoire sans objet et les dépens à la charge de la Tunis Air.

L’Agences des aéroports du Sénégal avait commis Me Ndoumbé Wane contre Me Houda pour le compte TunisAir.