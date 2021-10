Contestation: La police embarque les enseignants des classes passerelles protestataires Les enseignants des classes passerelles ont été tous cueillis par les policiers. Ce, suite à leur rassemblement organisé du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricain (FRAPP)/France dégage pour une marche.

Cheikh Oumar Cissokho et ses camarades ont été interpellés par les policiers, alors qu’ils voulaient marcher jusqu’au ministère de l’Education nationale à Diamniadio. Et en dépit des contestations, ils ont fini dans le panier à salade, direction commissariat central.



D’après Walfadjiri, le Mouvement Frapp a fait une publication sur Facebook pour dénoncer ces interpellations. Ledit Mouvement exige la libération des enseignants et un de ses membres, arrêtés en même temps.



A retenir que les enseignants contestataires réclament leur enrôlement dans le cadre du recrutement des 5000 enseignants. Ils indiquent avoir été « lésés au profit des neveux des militants de l’APR » malgré leurs années d’expérience.



