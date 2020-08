Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Contexte COVID-19 oblige ou grande simplicité : Nora Bâ, la fille du ministre Amadou s’est mariée hier discrètement Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Août 2020 à 11:42 | | 0 commentaire(s)| La fille du ministre des Affaires Étrangères sénégalais, Amadou Ba, s’est mariée hier samedi. Cette union s’est déroulés dans la plus grande discrétion.

D’après l’info de Dakarposte, le mariage a été célébré le samedi 8 Août 2020 discrètement chez Thierno Madani Tall.



Est-ce le contexte contraignant de la Covid 19 ou la grande humilité et la discrétion souvent attribuées au ministre des Affaires Étrangères ?



En tout cas la cérémonie a été sobre nous dit-on, même si de belles images ont immortalisé l’évènement. Sur la photo on peut voir Modou Lo reine des arênes et leader de Rock Energie à coté de la nouvelle mariée.



L’heureux élu de Nora Bâ, la fille du ministre Amadou Bâ s’appelle Matar Fall, il est le fils du célèbre couturier jugé lui aussi très discret, Dane Fall de “Sénégal Broderie” .







