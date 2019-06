Contrat d’affermage de l’eau : La Sde va saisir la Cour suprême

Ainsi, le Conseil d’administration a signalé que la SDE a déjà désigné un cabinet d’avocats pour saisir la cour suprême en vue de rétablir la Sénégalaise des eaux dans ses droits. « La décision de l’Armp ne respecte ni le droit, ni le Code des marchés publics, encore moins le dossier d’appel d’offres», a contesté le président du Conseil d’administration, Mansour Kama.



D’après le Conseil, la SDE va refuser la spoliation de sa victoire. Puisque, la SDE avait proposé comme prix exploitant 286,9 F Cfa le mètre cube d’eau, contre 298,5 et 366,3 pour ses concurrentes, respectivement Suez et Veolia.



Et, le dossier d’appel d’offres précise que l’adjudicataire devrait être le candidat, proposant le plus bas prix. Cette différence de prix entre la Sde et Suez, relève-t-il, représente un manque à gagner pour le Sénégal. Et, elle entraîne un surcoût pour les consommateurs, d’au moins 42 milliards de Fcfa sur la période de contrat d’affermage de 15 ans. « Le personnel actuel de la Sde sera conservé avec tous ses droits et acquis par la nouvelle société exploitante. Même si la Sde perd la bataille », rassure Mansour Kama.



