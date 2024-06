Contraventions: La Police et la Gendarmerie récoltent plus de 90 millions FCfa en mai 2024 La Police nationale et la Gendarmerie ont eu à délivrer un total de 17 895 contraventions durant le mois de mai de cette année. Lesquelles contraventions ont permis de mobiliser la recette de 91 887 000 FCfa.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2024 à 10:29



