Contre les abus et l’oppression: Adja Nationale, Doudou Fait des Videos, Fah Aida et Faynara portent le combat de la Palestine

Le courage des influenceurs sénégalais est sans conteste. Adja Nationale, Doudou Fait des Videos, Fah Aida et Faynara ont décidé de porter le combat de la Palestine. Cet engagement montre à suffisance combien, ils tiennent à défendre la cause des peuples marginalisés, avilis et opprimés. Ces influenceurs engagés ne veulent plus voir ces images horribles du peuple palestinien. A travers un appel à la paix, "1000 pour une vie", ils estiment que c’est l’heure de mettre un terme aux abus et aux massacres des populations palestiniennes.