Contrôle de ses frontières: La Côte d'Ivoire exige un Pass sanitaire au Sénégal et à la Tunisie Sans aucun doute, faisant partie des pays les plus touchés de la crise sanitaire qu'est la Covid 19, le Sénégal et la Tunisie sont en train d'en payer les conséquences.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Août 2021 à 08:31 | | 0 commentaire(s)|

En effet, la Côte d'Ivoire exige un pass sanitaire à ces deux (2) pays qui sont au bord de la rupture par rapport à la hausse dans tous les secteurs de la pandémie: cas, morts, hospitalisation, cas graves, lits insuffisants, entre autres.



A en croire Les Echos, les passagers en provenance de Dakar et Tunis sont priés de faire le test covid-19 avant d'entrer dans son territoire.



Uns situation qui interpelle le Sénégal qui n'a pas opté pour cette solution, d'où des cas importés la plupart du temps et qui deviennent cas communautaires, avant de prendre des formes plus sévères.

