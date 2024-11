Controverse autour de la vente de terrains de l’État : Les acheteurs montent au créneau contre la CGIS

Les acheteurs, qui attendaient une livraison prévue pour janvier 2024, se sentent lésés et s'organisent en collectif, pour porter plainte contre la CDC. Ils dénoncent également le fait que les routes ont été asphaltées avant la construction des habitations, risquant de les endommager à cause du passage des engins de chantier.



NDLR : Les routes ont été asphaltées pour embellir les lieux et donner une bonne première impression. Cependant, ce choix pourrait être problématique, car les camions et autres engins de construction nécessaires aux futurs chantiers, risquent d’endommager ces routes, avant même l’arrivée des habitants. En général, ces travaux de voirie devraient être réalisés en dernier, pour éviter une détérioration prématurée.



Un groupe d'avocats est en cours de constitution pour défendre les intérêts des acquéreurs, exigeant de la CGIS et de la CDC, des explications et une résolution rapide de la situation.