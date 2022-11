Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Conversion à l’islam : Didier Drogba a nié les allégations faisant lui un nouveau musulman Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Novembre 2022 à 10:48 | | 0 commentaire(s)| La légende du football ivoirien Didier Drogba a nié les allégations de conversion à l'islam après avoir été photographié en train de prier avec un religieux musulman. Le religieux a publié la photo et aurait annoncé que l'ancien attaquant de Chelsea était devenu musulman. Mais dans un tweet lundi soir, Drogba a précisé qu'il "ne faisait que rendre hommage à mes frères musulmans" lors de sa visite dans son village.

La légende du football ivoirien Didier Drogba a nié les allégations de conversion à l’islam après avoir été photographié en train de prier avec un religieux musulman. Le religieux a publié la photo et aurait annoncé que l’ancien attaquant de Chelsea était devenu musulman





L’ecclésiastique Mohamed Salah a ensuite supprimé le message et a déclaré que Drogba n’avait pas embrassé l’islam, mais qu’il prierait toujours pour sa conversion.



Drogba a joué plus de 100 fois pour la Côte d’Ivoire, notamment lors des Coupes du monde 2006 et 2010. Il est devenu le meilleur buteur de tous les temps du pays avant de prendre sa retraite en 2018.



S intellivoire.net





Accueil Envoyer à un ami Partager