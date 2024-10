Convocation de Bougane Guèye Samm sa kaddu dénonce une «volonté cynique de museler des adversaires»

La coalition Samm sa kaddu est dans tous ses états après la convocation de Bougane Guèye Dany à la cybercriminalité, ce mercredi. Taxawu Sénégal, le Pur, Arc, Agir, Les Serviteurs et le Prp estiment qu’en convoquant un candidat de leur liste à la veille des élections législatives, c’est «une provocation et une insulte à la démocratie».



Pour eux, les autorités cherchent à «déstabiliser et à divertir» leur coalition. La conférence des leaders de Sàmm sa Kàddu prend à témoin l’opinion sur «les menaces que le régime de Ousmane Sonko/Diomaye fait peser sur la démocratie et les libertés individuelles et collectives».



An en croire Bes bi, Khalifa Sall et Cie mettent en garde le régime sur «sa volonté cynique d’utiliser les prérogatives régaliennes de l’État du Sénégal pour museler ses adversaires politiques» et préviennent qu’ils feront face aux «tentatives d’intimidation».