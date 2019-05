Convocation des Thiantacounes : la rencontre de Madinatou Salam n’a pas eu lieu Il a été annoncé des rencontres croisées entre le nouveau khalife des Thiantacônes, Serigne Saliou Thioune, et la troisième épouse du défunt Cheikh Béthio Thioune. Mermoz (Dakar) accueille la première en ce moment tandis que Madinatou Salam (Mbour) baigne dans le calme. La raison ? La seconde n'a pas eu lieu.

Les habitants vaquent tranquillement à leurs occupations. Aucun rassemblement convoqué par Sokhna Aïda Diallo n'y est programmé. Ce, même si sa résidence "Darou Salam Matlaboul Fawzeyni Keur Sokhna Bambi", un R+1 peint en orange-blanc, s'ébroue. Quelques disciples déclament des panégyriques dans la cour de la demeure. Au même moment, d'autres talibés, en file indienne, s'apprêtent à faire leur ziarra à la veuve.



Hommes, femmes et enfants ont fini de prendre le Ndogou. "Vous voyez, il n'y a aucune cérémonie à Madinatou Salam. Tout ce qu'on raconte ici, est faux", dégage en touche un proche de la Dieuwrigne universelle. Ces temps-ci, la presse n'est pas la bienvenue dans la mesure où Sokhna Aïda Diallo veut faire tranquillement son deuil. Mais malgré cela, on lui prête des propos qu'elle n'a pas dits. C'est désolant."



Notre interlocuteur poursuit : "Les disciples sont là pour les préparatifs du Grand magal de Touba. C'est une vieille tradition chez nous. A l'approche de ce grand événement, on se donne rendez-vous chaque samedi ici, pour faire l'état des cotisations. L'argent est directement déposé à la banque mais nous venons chez Sokhna Aïda Diallo pour faire le point. Nous en profitons également pour la voir. Mais rien de ce qui a été dit n'est vrai. Il n'y a aucune rivalité entre Serigne Saliou Thioune et Sokhna Aïda Diallo."



Un autre thiantacône acquiesce : "La résidence de Sokhna Aïda ne désemplit pas depuis le décès de Cheikh Béthio Thioune. Tous les jours, les disciples sont là soit pour lui présenter leurs condoléances soit pour faire leur acte d'allégeance. Mais, il y a plus de monde lors des week-ends parce que les gens ont plus de temps surtout ceux qui habitent à Dakar ou ailleurs. Sokhna Aïda Diallo reçoit ses hôtes à l'intérieur mais si ce n'était pas la période du veuvage, elle allait être dehors parmi nous pour discuter des préparatifs du grand Magal de Touba."



Si la quiétude domine à Madinatou Salam, à Dakar, précisément à Mermoz, Serigne Saliou Thioune est dans son rôle de Khalife. Il a invité ses disciples à la maison familiale de Mermoz, pour la première fois depuis la disparition de son père. Au menu des discussions, l'héritage laissé par leur défunt guide et sa nouvelle mission à accomplir.













Source seneweb

