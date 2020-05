Convoyage des enseignants et des élèves : Les transporteurs de Ziguinchor sur le pieds de guerre contre les autorités

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mai 2020 à 22:21 | | 0 commentaire(s)|

Les transporteurs de Ziguinchor sont sur le pieds de guerre. Pour eux, il est hors de question que l’Etat confie le transport des enseignants et des élèves de cette localité à la société “Dakar Dem Dikk” ou encore à Aftu. « Nous pouvons accomplir cette mission, nous avons un secteur interurbain », a pesté leur responsable, qui prévient qu’ils ne négocient pas sur la question.



« Nous ne négocions pas. Si ce marché est confié à DDD ou à Aftu, nous allons reprendre immédiatement le transport interurbain. Nous allons ouvrir les garages. Et personnes ne pourra nous retenir. Nous n’écouterons personne, ni le ministre, ni quelqu’un d’autre », martèle-t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos