Coopération : 30 accords d’un montant de 1 348 milliards FCfa signés ces 5 derniers mois selon Doudou Kâ

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2024 à 19:12 | | 0 commentaire(s)|

Doudou Kâ dit avoir le sentiment du devoir accompli, pour avoir eu le privilège de servir notre cher pays, le Sénégal, au cours des 12 dernières années et d’avoir eu l'honneur de contribuer à des avancées significatives, telles que la conception des grands projets du chef de l’Etat, la conception du financement de l’aéroport de Diass, du pont de Sénégambie, du pont de Foundiougne, la construction et la réhabilitation des aéroports régionaux, la conception et le financement de la mise en œuvre Stratégie hub aérien, la mobilisation de plus de mille cinq cent milliards de financement extérieurs, en cinq mois et plus récemment, finalisation du Pap 3 du Pse et du recensement au ministère de l’Économie.



«Depuis mon entrée en fonction en octobre 2023, soit au cours des cinq derniers mois, nous avons réussi à conclure 30 accords, que ce soit avec nos partenaires bilatéraux ou multilatéraux, pour un montant significatif de 1 348 milliards FCfa. Ces accords représentent des leviers essentiels sur lesquels notre économie s'appuie, afin de financer des projets sans recourir au budget national », a révélé M. Ka.



En matière de partenariat, il informe s’être efforcé à élargir la gamme de nos sources et mécanismes de financement afin de toucher des secteurs variés et vitaux de notre économie. Selon lui, les partenaires ont contribué à hauteur de 59% du montant global, soit 791 milliards de F CFA, tandis que les banques commerciales ont apporté 41%, totalisant ainsi un montant de 557 milliards de F CFA.



«Cette diversification témoigne de notre engagement à soulager au maximum le budget national en maximisant les opportunités de partenariats fructueux dans tous les domaines vitaux de notre économie », a déclaré Doudou Ka.

Adou FAYE







Source : Passant le témoin ce 12 mars 2024, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait le bilan de son passage dans ce département.Source : https://www.lejecos.com/Cooperation-30-accords-d-u...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook