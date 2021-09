Coopération Sénégal- Guinée Bissau : Bissau s'inspire de l'expérience du Sénégal sur la TNT Abdoulaye Diop, le Ministre de la Culture et de la Communication a reçu ce mercredi 22 septembre 2021, Fernando Mendoza, ministre de la communication sociale de la République de Guinée Bissau, en visite de travail au Sénégal.

L'officiel Bissau guinéen est à Dakar pour une visite de travail. Au cours de son séjour, le ministre et sa délégation auront une séance d'échange et de travail avec les équipes de la TDS, la RTS, le CNRA et l’imprimerie nationale pour s'enquérir et bénéficier de l’expérience du Sénégal en matière de transition de l’analogique au numérique.



Au cours de l'audience avec le ministre Abdoulaye Diop, Fernando Mendoza a remercié le Gouvernement du Sénégal pour le soutien constant qu'il apporte à Bissau pour le développement du secteur de la communication et des medias.



De son côté, Abdoulaye Diop, le ministre en charge de la communication du Sénégal a magnifié les excellentes relations de coopération et de bon voisinage entre les deux pays et l'amitié qui lie les Présidents Macky Sall et Umarou Sissoko Emballo.



Le ministre de la communication bissau-guinéen était accompagné de Paulino Mendes directeur général de l’imprimerie nationale de la Guinée Bissau, Diamanka DG de la télévision nationale de la Guinée Bissau ( TGV) et Allen Yoro Emballo son conseiller en communication.













