Coopération bilatérale : La Thaïlande et le Sénégal magnifient la qualité de leur partenariat Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2023 à 16:22

La triple célébration par anticipation de la fête nationale du Royaume de Thaïlande, l’anniversaire du Roi Bhumibol Adulyadej Le Grand et de la fête des Pères en Thaïlande a permis de mettre en lumière les évolutions notées dans le cadre du partenariat entre ce pays et le Sénégal. Avec des relations diplomatiques vieilles de 43 […] La triple célébration par anticipation de la fête nationale du Royaume de Thaïlande, l’anniversaire du Roi Bhumibol Adulyadej Le Grand et de la fête des Pères en Thaïlande a permis de mettre en lumière les évolutions notées dans le cadre du partenariat entre ce pays et le Sénégal. Avec des relations diplomatiques vieilles de 43 ans, le Sénégal et la Thaïlande ont su bâtir un partenariat dynamique visant à faire face aux enjeux socioéconomiques de l’heure. Cela a été évoqué lors de la réception offerte, vendredi 1er décembre, dans le cadre de la célébration de la fête nationale du Royaume de Thaïlande, de l’anniversaire du Roi Bhumibol Adulyadej Le Grand, né en 1927, et de la fête des Pères en Thaïlande. La chargée d’Affaires de l’ambassade thaïlandais à Dakar, Pottanee Homjitt, en a profité pour apprécier les 43 ans de relations entre nos deux pays. « Ces relations fortes et cordiales ont connu une croissance continue, favorisant la coopération et la compréhension », a-t-elle souligné. Elle a relevé l’importance accordée par les deux pays à la sécurité alimentaire, de même que leur volonté de renforcer la productivité agricole grâce à des pratiques durables. Les actions posées par l’Agence thaïlandaise de coopération internationale s’inscrivent, selon ses mots, dans ce sillage. La chargée d’Affaires a cité des réalisations comme le projet d’amélioration de la productivité des alevins de tilapia et de poisson-chat à Richard Toll et le dôme parabolique de séchoirs solaires pour la conservation des produits agricoles à l’abbaye de Keur Moussa, à Thiès. Sur le plan sanitaire, la Thaïlande est aussi active dans la promotion de la Couverture sanitaire universelle (Csu), en phase avec le Plan Sénégal émergent (Pse). Elle a remis de nouvelles machines de production de prothèses et d’orthèses, d’une valeur d’environ 50 millions de FCfa, à la Fondation des invalides et mutilés militaires (Fimm), selon la diplomate. Ces machines seront installées au nouveau Centre prothétique de Bambilor, au Sénégal. Elle a aussi évoqué la remise de matériel médical à l’hôpital régional de Saint-Louis et au centre de santé de Thiès pour un montant total de 8,9 millions de FCfa. Représentant le Gouvernement sénégalais à cette fête nationale, le Directeur du Département Asie pacifique et Moyen-Orient du Ministère des Affaires étrangères, Ousmane Diop, a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place un des mécanismes juridiques pour donner un nouvel élan à la coopération bilatérale. Mais, a-t-il ajouté, le Gouvernement du Sénégal tient à la facilitation des mouvements d’homme d’affaires et d’officiels pour mieux exploiter les différentes potentialités, rapprocher les deux peuples et créer plus de richesses. Matel BOCOUM



Source : Source : https://lesoleil.sn/cooperation-bilaterale-la-thai...

