Coopération parlementaire : L’Assemblée nationale et la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc, signent un Protocole Le président de l’Assemblée nationale, M. Amadou Mame Diop salue et encourage le partenariat dynamique noué entre le Sénégal et le Royaume du Maroc et qui se traduit par des avancées significatives dans des secteurs nombreux et variés.

Jeudi 21 Décembre 2023

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, M. Amadou Mame Diop, entouré de membres du Bureau de l’Assemblée nationale, a signé un Protocole de coopération parlementaire avec le président de la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc, M. Rachid Talbi El Alami.



Selon le communiqué reçu, c’était à l’issue d’une séance de travail tenue ce mercredi. Pour le président Amadou Mame Diop, un tel protocole « s’inscrit parfaitement dans le cadre du renforcement de nos concertations et échanges, ainsi que du dialogue fructueux entre nos parlements frères ».



Cet accord entre les deux parlements permettra d’initier un certain nombre d’actions dans le domaine de la coopération technique ou du renforcement de compétences des cadres parlementaires, entre autres. Le président Amadou Mame Diop s’est montré optimiste sur la suite de cette collaboration dynamique, pragmatique et gagnant-gagnant, au regard du fort élan pris par ce partenariat exceptionnel.



A l’issue de cette séance de travail, les deux présidents ont rejoint l’Hémicycle, pour s’adresser à la représentation nationale. Le président Amadou Mame Diop y est revenu sur « le caractère exemplaire de la coopération dynamique entre les deux pays ». Il a également souligné « la convergence de vues entre les deux pays, notamment sur les questions internationales d’intérêt commun, comme les questions relatives au maintien de la Paix et de la sécurité en Afrique et au Proche -Orient ou encore le rayonnement de la Oumah islamique ».



« Nous nous reconnaissons dans nos principes intangibles de défense résolue de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté nationale ; vous l’avez deviné, je pense tout naturellement à la marocanité pleine et entière du Sahara occidental », a notamment souligné le président de l’Assemblée nationale.



Auparavant, selon toujours le document, le Président Rachid Talbi El Alami, chaleureusement ovationné par les députés sénégalais, a salué les liens séculaires et la longue tradition de coopération entre le Sénégal et le Royaume du Maroc, sous l’impulsion de leurs dirigeants successifs.



Le président de la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc, a également magnifié « l’unité nationale et la sagesse politique » que partagent les deux pays et qui leur permet de faire face aux défis du moment, à savoir « les menaces transfrontalières, le terrorisme, le séparatisme, l’extrémisme, la fuite des cerveaux, la traite des êtres humains ainsi que les trafics en tous genres ».



