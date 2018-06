Copie de Diffamation: Le ministre Alioune Sarr commerce son honneur à 100 millions de Fcfa

Le ministre du Commerce et du secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des Pme, Alioune Sarr a servi hier, une citation directe, au correspondant de la radio Sud Fm Thiès, Babacar Ndao, le technicien de la radio Moustapha Sidibe et Pathé Mbaye, l’invité de l’émission politique dénommée "Place de France".



En effet, rapporte le journal " Le Quotidien" au cours de l’émission, "l’invité de la rédaction" de Sud Fm, Pathé Mbaye, par ailleurs point focal du Forum Civil à Notto Diobass, a accusé le ministre-maire de Notto Diobass, Alioune Sarr, d’avoir reçu « 750 millions de Fcfa des Chinois de l’entreprise China Road and bridge corporation (Crbc) ». Une société bénéficiaire du contrat pour le financement et la construction de l’autoroute Ila Touba. Et pour « laver son honneur », le maire de Notto Diobass réclame 100 millions de dommages et intérêts au trio. Les mis en cause feront face au juge, le 22 aout prochain.