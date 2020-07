Coronavirus: 132 nouveaux cas dont 41 communautaires, 91 contacts, 70 patients guéris, 30 cas graves

D’après le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur 790 tests réalisés 132 ont été déclarés positifs dont 91 cas contacts, 41 cas communautaires, 70 patients guéris et 30 cas graves en réanimation. A noter qu’aucun décès n’a été enregistré aujour’hui.



Depuis le 2 mars à ce jour, le Sénégal a enregistré 8014 cas dont 5381 guéris 145 décédés, 01 évacué et 2487 patients sous traitement.









