Coronavirus: 176 cas sur 250 proviennent de Dakar A n’en point douter, Dakar est l’épicentre du coronavirus au Sénégal. Et pour cause, sur les 250 cas déclarés positifs au Covid-19, hier, 176 proviennent de la capitale, rapporte "Libération" dans sa livraison de ce vendredi, qualifiant Dakar de ‘’bombe invisible". Cela, outre le fait que plusieurs cas communautaires sont enregistrés à Dakar, notamment dans les communes de Dakar-Plateau, Médina, Ouakam, Yoff, Pikine, Keur Massar et Sangalkam. Avec 61 et 48 cas, Dakar-Ouest et Dakar-Sud, enregistrent, respectivement, le plus grand nombre de cas.

