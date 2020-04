Coronavirus: 20 Maliens arrêtés à la frontière avec le Sénégal et éconduits Une vingtaine de personnes à bord de motos ont tenté de rentrer dans le pays, à la frontière malienne, dans le village de Konsi, à Fongolémy. Elles ont finalement été interceptées par les forces de l’ordre, qui les ont refoulées vers la localité de Labé, rapporte Rfm. Il existerait plusieurs points de passage assez poreux dans cette zone, signale la même source. Le gouverneur de Kédougou s’est d’ailleurs rendu dans la zone et plusieurs motos ont été confisquées, indique la même source.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Avril 2020 à 13:58 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos