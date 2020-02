Coronavirus: 23 Sénégalais rentrés de Chine, hier C’est le journal Le Témoin qui donne la nouvelle. 23 étudiants et hommes d'affaires sénégalais sont rentrés à Dakar, hier, en provenance de la Chine. Le journal précise qu’il ne s’agit pas de rapatriés de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, mais de sénégalais venant tous de Pékin. Toutefois, un dispositif médical les a pris en charge et ils ont tous été testés négatifs au coronavirus. Des étudiants sénégalais, qui vivaient à Guangzhou, sont également rentrés, avant-hier, à Dakar.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 08:16 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos