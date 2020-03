Coronavirus- Isolé à l’Aibd et interné à Fann: Un Gambien en provenance d’Italie crée la psychose

Samedi dernier, un ressortissant gambien, en provenance de l’Italie, a débarqué l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass. Selon des informations dévoilées par le quotidien Source A, il avait une forte fièvre et a été isolé à l’AIBD avant d’être évacué à l’Hôpital Fann, vers 3 heures du matin.



Il n’en fallait pas plus pour créer la psychose, car ce Gambien pourrait être porteur du coronavirus. Mais selon Source A, les tests effectués sur lui se sont avérés négatifs. Il n’est donc pas porteur du coronavirus.



Toutefois, les hommes du ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr vont refaire, ce matin, d’autres tests. Ce, pour ne point se tromper dans le diagnostic du suspect.





