Coronavirus : La CAF repousse le CHAN 2020 La Confédération africaine de football a fait le choix de reporter son tournoi continental des nations. Le championnat d’Afrique des Nations 2020 réservé aux joueurs locaux, devait se tenir entre le 4 et le 25 avril prochains. Il n’aura finalement pas lieu. La CAF a fait le choix de le repousser. En raison de la pandémie coronavirus, les instances continentales ont pris la décision qui s’imposait. Nul doute que les participants sont satisfaits, vu que de nombreuses menaces de forfait commençaient à poindre. 16 sélections étaient censées participer à cette 6e édition de la CHAN. Pour rappel, la semaine dernière, la CAF a déjà pris l’initiative de reporter à plus tard les matches des éliminatoires de la CAN qui étaient prévus à la fin de ce mois de mars.



Goal.com



Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mars 2020 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos