Coronavirus: Le Préfet de Pikine rappelle les consignes aux imams

Le Préfet de Pikine demande aux imams du département, de respecter les consignes données par les autorités en évitant les rassemblements dans les mosquées. Ce, pour des raisons sécuritaires et sanitaires.



Selon "L’As", Moustapha Ndiaye qui appelle au sursaut citoyen et au sens du patriotisme, fait savoir que cette maladie mérite une mobilisation communautaire et une implication des leaders d’opinion, dont les imams et guides religieux. Il a souligné que la fermeture des lieux de culte est indépendante de la volonté des autorités.



Le Préfet de Pikine a fait cette déclaration à l’occasion d’une réception d’un don de produits phytosanitaires de la mairie de Pikine d’un coût de 12,5 millions FCfa, pour la prévention contre le Covid-19.

