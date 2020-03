Coronavirus: Le Sénégal enregistre 5 nouveaux cas positifs et se retrouve actuellement avec 34 cas

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mars 2020 à 18:00

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé ce mercredi, 5 nouveaux cas positifs de coronavirus sur les 25 tests effectués. Il s'agit de 3 cas importés, 2 cas contacts déclarés positifs, respectivement un contact d'un des cas d'hier (mardi), et un contact du cinquième cas qui a réalisé énormément de contacts.



Ces 5 nouveaux cas portent à 36, le nombre de personnes atteintes de la maladie au Sénégal. Deux personnes ont été déclarées guéries, ce qui revient à 34 cas sous traitement.



La prise en charge des patients hospitalisés à Dakar et à Touba, se déroule correctement.

