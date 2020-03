Coronavirus : Les audiences dans les tribunaux suspendues pendant 3 semaines Après l’interdiction de toutes les manifestations publiques pendant 30 jours, prise par le président de la République, hier, toutes les audiences dans les cours et tribunaux du Sénégal seront également suspendues à partir de lundi prochain. C'est ce qu’a déclaré le Justice sur la Rfm, hier. « Aucune audience n'aura lieu dans les cours et tribunaux du Sénégal à partir de lundi, pendant 3 semaines », a dit Malick Sall, soulignant toutefois, que « le tribunal ne sera pas fermé, ceux qui voudront des documents comme les casiers judiciaires ou faire appel des décisions de justice pourront le faire ». Il a ajouté que « les gardiens de prison et les visiteurs des détenus, seront également contrôlés »

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mars 2020 à 08:50 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos