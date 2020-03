Coronavirus : Les marchés de la Médina fermés par le Maire Bamba Fall

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mars 2020 à 21:44 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de la Médina, Bamba Fall, a pris un certain nombre de mesures de prévention contre le coronavirus dans sa commune. Dans un arrêté signé ce mardi 17 mars, il informe qu’à partir du dimanche 22 mars, les marchés de Tilène et de Champs des courses seront fermés de toutes activités et les rues 19 21 23 25 20 et l’Avenue Blaise Diagne seront désencombrées, nettoyées et désinfectées.



Il est également à signaler, d’après toujours ce document transmis à la presse, que la rue 18 sera totalement désencombrée et provisoirement interdite de toutes activités de commerce pour une durée de 3 semaines. Ce, en vue d'exécuter les travaux d'assainissement, d'éclairage public et de désinfection.



Les contrevenants à ces nouvelles dispositions seront punis et sanctionnés conformément au règlement en vigueur, précise-t-on dans ledit arrêté.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos