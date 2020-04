Coronavirus: Les mesures de restriction renforcées à Dakar Le gouverneur de la région de Dakar a publié, hier vendredi, un communiqué, informant qu’en application des décisions prises par le ministre de l’Intérieur par arrêté numéro 008582 du 4 avril 2020, portant prorogation de l’interdiction temporaire de manifestations ou rassemblements, des mesures sont retenues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Il s’agit, entre autres, d’une réorganisation des marchés en vue de la fermeture de commerces non essentiels et des marchés flottants, à la diligence des Préfets de département, en relation avec les maires et autres acteurs concernés.



Le renforcement de la présence des forces de sécurité et de défense, la police, la gendarmerie et l’armée, dans les lieux publics, notamment les places et espaces de détente, en vue d’une application rigoureuse des mesures d’interdiction de rassemblement.



Mais également, du renforcement du contrôle des véhicules de transport en commun, en vue du respect des mesures de réaménagement édictées par le ministre en charge des Transports terrestres, selon le communiqué.



