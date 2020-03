Coronavirus- Non-respect de la fermeture des boites de nuit…: Alkimia, Fourchette, Parilla et restaurants de la Corniche fonctionnent

Le beau pays, le Sénégal est contraint dans sa progression pour des durs à cuire. Certains plus coriaces que d’autres prennent toujours le contre-pied des décisions étatiques. Par des truchements, ils cherchent à contourner l’interdit pour faire un chiffre d’affaires dans un contexte délicat. Avec la propagation et la férocité de ce virus, les populations sénégalaises sont loin de vouloir un traitement inique et déséquilibré dans l’applicabilité des mesures de lutte contre le coronavirus.



Sur ce, les populations épris de justice exigent de ce combat contre le Covid 19, la fermeté de l’Etat et de ses démembrements. Sinon, l’arsenal de mesures et autres seraient vains. Motif de cette contestation, une source, opérant en qualité de gestionnaire de restaurant, a constaté avec amertume, un déséquilibre de traitement. Puisque, l’Etat avait ordonné à date récente, la fermeture des boites de nuit aux Almadies Corniche. Mais, avec surprise et effarement, certaines d’entre elles, fonctionnent sans inquiétude aucune. Seulement, des restaurateurs, moins nantis, obligés de fermer, regrettent que d’autres, opèrent tranquillement. Alors que, semble-t-il, la mesure ne les concerne pas.



Après recoupements et renseignements faits, auprès d’un de ses amis. La source, joignant Leral, a découvert que le Préfet aurait soutenu que l’interdit ne concerne pas les restaurants. Mais, les boites de nuit, opérant dans la zone des Almadies-Corniche. Malgré, la présence de la gendarmerie sur les lieux, regrette-t-elle, rien n’a changé. Ces derniers, devraient aider à appliquer l’interdit pour se prémunir de la propagation du virus du Coronavirus. Mais…la source donne sa langue aux chats. « Je ne comprends pas. Samedi dernier, la gendarmerie est passée nous donner un papier pour fermer. Ce que nous avons fait. Mais, les autres ont fait semblant pour ré-ouvrir quelques minutes après. Vers 3 heures, la gendarmerie est repassée pour ordonner de fermer. Nous avons tous reçu un arrêté le dimanche suivant. Et, nous n’avions pas ouvert », reconnaît-il.



Mais, le dénonciateur très virulent précise qu’à leur grande surprise, sauf eux, tout le monde avait ouvert aux Almadies Corniche. « J’ai passé ma journée de lundi à me renseigner. En appelant, le Préfet aurait dit à un ami que les restaurants n’étaient pas concernés. Donc, nous avons ouvert à minuit. Les gendarmes étaient repassés pour fermer tout le monde sur la route. Donc JGo, Patio Nirvana ont fermé », a révélé la source.



Ainsi, ce qu’elle peine à comprendre, c’est la réouverture des boites, détenues par des Libanais, de vrais affairistes. Loin de craindre aux éventuelles sanctions et autres, il a été visible qu’Alkimia, Fourchette, Parilla et d’autres restaurants de la Corniche et, en ville, fonctionnent à merveille.



« Est-ce normal », s’interroge-t-on. D’après la source, la mesure d’interdiction ne doit souffrir d’aucune entorse. « Quand on dit de fermer, tout le monde doit fermer. Nous sommes patriotes et sommes prêts à nous sacrifier pour éradiquer cette maladie. Mais, il faut que tout le monde soit traité de la même manière. Ceux qui ont ouvert à l’heure actuelle seront moins embêtés que nous. S’il y’a fermeture, ils gagneraient un fond de roulement. Alors que nous, nous vivons au jour le jour », regrette-t-elle.



Sous ce registre, l’Etat doit être plus exigeant pour l’application à la Lettre de l’ensemble des mesures prises. Dans la situation actuelle, personne ne doit avoir une dérogation de quelque nature que ce soit pour contraindre ou affaiblir l’efficacité de la lutte contre le coronavirus. L’appât du gain n’est pas une raison et ne devrait pas prendre le dessus sur le patriotisme et la citoyenneté. Libanais ou affairistes…les populations s’en foutent. L’appropriation des injonctions et recommandations est une priorité nationale et ne doivent souffrir d’aucune entorse face à ce combat mortel. Etant un pays à faibles moyens, nul ne devrait s’en foutre des exigences étatiques contre le Covid 19.