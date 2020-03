Coronavirus : Paolo Maldini et son fils testés positifs

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mars 2020

L'AC Milan vient d'annoncer que son directeur sportif, Paolo Maldini avait été controlé positif au Covid-19. Son fils Daniel, attaquant de l'équipe des jeunes du club milanais, a également été testé positif. «Paolo et Daniel vont bien tous les deux et ont déjà passé deux semaines à la maison, sans aucun contact.



Ils resteront désormais en quarantaine jusqu'à ce qu'ils se rétablissent, conformément aux protocoles médicaux définis par les autorités sanitaires», explique l'AC Milan dans son communiqué

