Coronavirus: Serigne Mountakha Mbacké offre 200 millions CFA Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a offert 200 millions francs CFA pour aider l'État sénégalais pour lutter contre le coronavirus qui progresse au Sénégal, notamment à Touba. C’est ce qu’a annoncé, hier, son porte-parole, Serigne Bass Abdoukhadre, invitant les Sénégalais à aider l'Etat par des contributions financières, à la prudence et au respect strict des mesures sanitaires. « C'est une malédiction à travers laquelle Dieu nous invite à retourner sur le droit chemin », a-t-il dit, non sans appeler les Sénégalais à des prières collectives partout dans le pays.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Mars 2020 à 07:49 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos