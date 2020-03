Coronavirus- Sous escorte de la gendarmerie: Les «Modou-Modou» en route vers Rosso

Leur appel a eu un écho favorable. Les «Modou-Modou» sénégalais bloqués depuis le 16 mars dernier dans le désert subsaharien, plus précisément à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, sont finalement autorisés à entrer dans le pays de Ghazouani, d’après le député de la diaspora (département Afrique du Nord), Mor Kane Ndiaye.



Ils se dirigent présentement vers Rosso Sénégal, sous escorte de la gendarmerie mauritanienne, avec une équipe du consulat honoraire. Ce, après que des autorisations leur ont été accordées.



Une autre source de préciser, comme l’avait annoncé Seneweb, que ces émigrés seront mis en quatorzaine avant d’être libérés.

