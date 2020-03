Coronavirus: Un ancien ministre testé positif, sa famille confinée Lui, ne fera assurément pas parti des hommes politiques qui seront reçus demain, séparément, par le chef de l’Etat Macky Sall. Selon des informations obtenues par Emedia, un ancien ministre de la République a été diagnostiqué positif au coronavirus en fin de semaine dernière.



Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mars 2020 à 20:41 | | 0 commentaire(s)|

Dans la foulée, l’homme politique a été interné au centre d’isolation aménagé à l’hôpital de Diamniadio et les membres de sa famille avec qui il a été en contact ont été placés en quarantaine.



Dans le monde entier, la fièvre du coronavirus n’épargne aucun statut social. Dirigeants et sportifs de haut niveau, religieux, hommes politiques, stars des médias, du cinéma et de la musique, ou simples anonymes, tous y passent.



L’exemple le plus patent est le Burkina Faso dont la classe dirigeante est fortement touchéeavec des députés et des ministres testés positifs et même la 2e vice-présidente de l’Assemblée nationale décédée quelques jours après avoir été diagnostiquée positive à Covid 19.



Pour la plupart des cas, ce sont des porteurs asymptomatiques, qui ne présentent aucun signe clinique de la maladie. Dans d’autres pays, ce sont d’ailleurs ces célébrités qui portent le combat de la sensibilisation, à visage découvert, en faisant tomber le masque pour conscientiser le grand public.



Malheureusement, sous nos tropiques, le voile du tabou continue d’envelopper les porteurs du virus qui a fini de faire le tour du monde, au point que certains, par un sentiment de peur ou de honte, en arrivent à poser des actes qui mettent en danger leur entourage et leurs compatriotes.



Emedia.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos