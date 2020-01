Coronavirus : Un cas suspecté en Côte d'Ivoire Une étudiante de 34 ans arrivée le samedi 25 janvier à Abidjan en provenance de Pékin en Chine, sur un vol Turkish Airlines, présente des signes de grippe. Elle a été isolée et des prélèvements ont été effectués par les services de santé. Les résultats sont attendus pour un diagnostic final selon un communiqué rendu public par le Ministère de la Santé, ce dimanche,.

L’étudiante résidant à Pékin depuis 5 ans, présente depuis 4 jours une grippe, une toux, un écoulement nasal et des difficultés respiratoires.



Informés de la situation, des agents de santé du CHU de Treichville, du SAMU et de l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP) se sont rendus immédiatement à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny pour la prise en charge du malade. Des prélèvements biologiques ont été faits pour une analyse médicale.



Les autorités sanitaires rassurent que son état est stable, mais pressentent par ailleurs un cas de pneumonie à coronavirus.



En attendant le résultat final des analyses du cas suspecté, le Ministère de la santé et de l’hygiène publique appelle les populations au respect des mesures de prévention notamment le lavage fréquent des mains et d'évite tout contact non protégé avec des animaux délévage ou sauvages.



Un numéro vert gratuit (143) est mis à la disposition des populations pour répondre à toute préoccuaption précise ledit communiqué.



