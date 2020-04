Coronavirus au Sénégal : 35 nouveaux cas, 7 guéris Le Sénégal a enregistré ce mardi 21 avril 2020, 35 nouveaux cas positifs au coronavirus sur 466 tests réalisés. Il s’agit de 34 cas contacts et un issu de la transmission communautaire selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale. 7 patients ont été déclarés guéris. A ce jour, le Sénégal compte 412 cas testés positifs au coronavirus dont 5 décédés et un évacué. 164 malades sont encore sous traitement dans les hôpitaux.

