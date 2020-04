Coronavirus au Sénégal: 8 nouveaux cas, 5 guéris La Directrice générale de la Santé, Marie Khemesse Ngom Ndiaye, a déclaré que le Sénégal a enregistré 8 nouveaux cas positifs au coronavirus sur 272 tests effectués, ce jour. Il s’agit de 6 cas contacts et de deux cas communautaires. Par ailleurs, 5 patients ont été déclarés guéris. Au total, le Sénégal compte à ce jour, 299 cas positifs dont 182 guéris, 2 décédés et un évacué. 113 malades sont encore hospitalisés dans les hôpitaux.

