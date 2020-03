Coronavirus au Sénégal: Macky Sall révèle le suivi de 1 561 personnes en contact avec la maladie

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mars 2020 à 21:46 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République Macky Sall qui s’est adressé à la nation vient de prendre des mesures drastiques pour la lutte contre le Coronavirus. Selon lui, 1561 personnes en contact avec la maladie sont en train d’être suivies. « Depuis l’apparition du premier cas, le 2 mars dernier, le Gouvernement a mis en place un plan de contingentement en cours pour endiguer la progression de la maladie.



Mais, de toute évidence, nous n’y sommes pas encore parvenus. Au contraire, d’un premier cas déclaré le 2 mars, nous en sommes aujourd’hui à 71 malades sous traitement dans 4 arrondissements de Dakar, ainsi qu’à Mbao, Yeumbeul, Guédiawaye, Rufisque, Touba, Mbour, Thiès, Popenguine, Saint-Louis et Ziguinchor. 1 561 personnes en contact avec la maladie sont présentement suivies et seront désormais confinées dans les réceptifs hôteliers par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale », a-t-il soutenu.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos