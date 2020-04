Coronavirus au Sénégal: le cas communautaire du jour vient de Niarry Tally Les quartiers populaires de Dakar et sa banlieue sont les plus touchés par les cas communautaires du coronavirus. Après Keur Massar, Guédiawaye, ou encore Médina, le quartier de Niarry Tally a enregistré son premier cas communautaire du coronavirus, selon les résultats du jour communiqués par le ministère de la Santé. En effet, sur 35 cas positifs, un cas communautaire venant de ce quartier de Dakar, a été noté. Les cas communautaires constituent la plus grosse inquiétude des autorités sanitaires dans la lutte contre le coronavirus.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Avril 2020 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos