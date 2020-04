Coronavirus au Sénégal : on connait l’identité de la dame décédée On connait désormais l’identité de la dame âgée de 58 ans, décédée du coronavirus au Sénégal, après l’ancien président de l’OM, Pape Diouf. Les Echos soulignent, en effet, que la dame dont la plupart des enfants se trouvent à l’étranger, tenait un restaurant à Castors, près de la Clinique Croix Bleue. Elle est décrite comme une personne serviable et attentionnée, appréciée de ses clients et de son entourage.

