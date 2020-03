Coronavirus au Sénégal: plus de 1000 employés du secteur touristique et hôtelier, mis en chômage Le secteur touristique et hôtelier subit de plein fouet les contrecoups de la pandémie du coronavirus. Ainsi, plusieurs hôtels établis notamment à Mbour, principalement à Saly Portudal, ont décidé de fermer leurs réceptifs. Au total plus de 1000 employés du secteur, au Sénégal, sont actuellement mis au chômage. certains hôtels ont quand même assuré qu'ils vont payer les salaires pour quelques mois.

