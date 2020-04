Coronavirus au Sénégal : record de cas positifs ce jour, la transmission communautaire résiste Le Sénégal a enregistré ce jeudi 16 avril 2020, un record de cas positifs avec 21 cas testés positifs au covid-19, selon les chiffres révélés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale ce jour. Toutefois, il faut souligner que le nombre de tests a augmentés avec 435 tests réalisés. Une démarche qui obéit à une recommandation de l’OMS de multiplier les tests pour détecter le plus de cas possibles. Par ailleurs, on note une persistance des cas communautaires, tant redoutés par les autorités sanitaires, avec 2 nouveaux cas ce jour.

