Coronavirus au Sénégal : un cas grave en observation Parmi le total de 442 malades du Covid-19, encore sous traitement dans les différentes structures de santé du Sénégal, un patient serait dans un état grave. C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Santé et de l’Action sociale ce lundi. A ce jour, le Sénégal a enregistré 9 décès du coronavirus, pour 1 malade évacué et 284 guéris, sur un total de 736 cas positifs.

